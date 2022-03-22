新竹縣政府工務處長林鶴斯涉嫌在2018年擔任技正時，接受廠商陳明正、張姓合夥人賄賂，協助取得橋樑建置及安全檢測評估475萬元標案。檢方痛批林罔顧民眾使用道路、橋樑，陳明正則是學術界素孚眾望，卻敗壞政風，遭檢方依貪汙罪起訴。

桃園地檢署偵辦，新竹縣政府2018年3月29日公告辦理「107年度新竹縣轄內農路、村里道路及人行天橋等橋梁基本資料建置及安全檢測評估案」採購案，採限制性招標，並準用最有利標方式決標。

陳明正經營、張姓合夥人為股東萬喬豐工程技術顧問公司為取得475萬元標案，與林鶴斯接觸，林鶴斯明知道依據採購法規，評選委員名單在公開前不得洩露，竟受金錢誘惑，洩露應祕密的評選委員建議名單給張姓合夥人得知，並由張指示，勾選2名特定評選委員，循行政程序由不知情之上級聘任，張鶴斯事後也拿15萬元。

檢方批評，林鶴斯對於工務處採購案件有指揮監督之權，卻罔顧民眾使用道路及橋梁之安全，貪圖不法財物，破壞官箴。而陳明正在學術界素孚眾望，但為圖得不法利益行賄公務員，嚴重破壞公務員聲譽，敗壞政風等情，建請法院對 2 人從重量刑。另當時任新竹縣政府工務處處長羅昌傑，案件偵辦時以20萬元交保，檢方認為查無積極事證，不另為不起訴。

另外陳明正的萬喬豐團隊，曾負責南方澳大橋檢測標案，該橋梁在2019年斷裂。當時陳明正回應，曾受委託檢測，並於2014、2016年發現有鏽蝕，不過狀況沒這麼嚴重，後續保養也由港務局負責。