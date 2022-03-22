以賴姓男子為首的竊盜集團，看上國際原物料飆漲，銅價水漲船高，夥同4名友人，在基隆、瑞芳一帶偷取集合式大型社區停車場的電纜線，警方接獲線報，近日將主嫌逮捕歸案，依加重竊盜罪嫌移送基隆地檢署偵辦。檢方表示，賴男涉毒品案件判刑確定，已執行觀察、勒戒。

基隆市警察局第二分局日前接獲線報，有竊盜集團專門鎖定集合式大型社區停車場電纜線，使用工具鉗子偷取變賣，基隆各大社區，以及北海岸一帶，包括金山、瑞芳等地皆受害。分局長蘇旭茂立即指示偵查隊組專案小組，並報請基隆地檢署檢察官指揮偵辦，經3個月時間蒐證，日前於萬里某處將主嫌逮捕歸案。

據了解，賴男有多項前科，看上國際原物料飆漲，以目前市面行情價換算，每公斤電纜線可販賣250元，因而心生歹念，夥同4名共犯，以混合編組方式至社區停車場、地下室行竊，每次偷取約10公斤電纜線變賣。偵查隊長林學志表示，竊盜集團犯案手法十分狡猾，會故意更換作案車輛車牌，製造斷點，經專案小組長期蒐證，結合鷹眼小組調閱行車軌跡，過濾大量監視影像，鎖定主嫌及其他共犯。

不過，一行人多數遭通緝，背負許多案件，四處藏匿，行蹤不易掌握，警方埋伏多日，日前在萬里一帶查獲賴男藏匿處所，並當場查獲作案工具鉗子、2大捆遭竊電纜線等贓證物。林學志指出，全案偵詢後，依加重竊盜罪嫌移送基隆地檢署偵辦，並建請檢察官聲請羈押。

基隆地檢署表示，賴男涉毒品案件判刑確定，已執行觀察、勒戒。第二分局呼籲，大型及傳統社區均應強化防竊措施，尤其停車場等無人看守區域，應提高保全人員巡守及監視器密度，以防止竊案發生。