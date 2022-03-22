彰化縣衛生局長葉彥伯表示，已緊急請業者下架暫停販售，並進一步清查了解貨源與流向。（謝瓊雲攝）

彰化菇類生產合作社萬生農場生產外銷至美國的一批金針菇，被美國FDA驗出含有致命的李斯特菌，今日公布在FDA官網上緊急下架回收，彰化縣政府回應，已立即請業者暫停販售，並由衛生局和農業處派員趕赴農場內了解，清查該批金針菇的貨源及流向。

彰化外銷美國的金針菇被驗出李斯特菌，消息傳回國內並經由腎臟科醫師王介立在臉書粉專「王介立醫師的學醫筆記」披露，引發震撼熱議。

彰化縣衛生局長葉彥伯強調，彰化縣菇類生產合作社的農友生產者，並非只來自彰化縣內，多數貨源來自外縣市，但仍以中部縣市為主，彰化縣內自己生產養殖的金針菇比例很低；目前正在釐清問題金針菇的貨源來源，並清查流向。

葉彥伯表示，李斯特菌的產生主要是在土壤、或是處理過程中造成汙染，通常熟食並不會有問題，但若是生食就會有問題，因此建議菇類煮熟後食用會比較安全。

葉彥伯說，目前國內對於農產品生食、熟食之李斯特菌監測，尚未有明確的規範，仍有待中央釐清，目前先請業者緊急下架暫停販售，並進一步清查產品源頭與流向。