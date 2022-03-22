《鹽花》致力與在地連結，於旅宿空間擺放由花蓮縣文化局推出以講述花蓮風土民情為主的《奇萊有誌》。（OwlStay提供）

看好國旅復甦與深度旅遊趨勢，故事所（OwlStay）宣布推出《鹽花 The Salt》2022年全新企劃《圓形的海》，將旅宿空間與藝術人文結合，邀請石雕藝術家林立仁、營養保健品牌elaceite™有好研製，以及花蓮北濱眾多特色商家攜手合作，邀旅人深入探索花蓮之美。

秉持在地共創、傳遞地方人文的故事所OwlStay，今宣布推出2022年全新企劃《圓形的海》，邀請石雕藝術家林立仁入駐《鹽花 The Salt》舉辦「岩時」個展，同時推出「鹽岸走走」地圖，並攜手花蓮北濱特色商家提供期間限定旅人專屬優惠，更與elaceite™有好研製合作打造岩玫瑰香氛空間香氣，提供旅人不同面向的深度旅宿體驗。

林立仁分享：「在這次『岩時』個展，我使用花蓮盛產的大理石進行創作，期待將思想上的結晶，透過石雕作品呈現在旅人面前，訴說我在花蓮不同時期的生活寫照，以及一介外地人在花蓮石雕歷史發展脈絡中所扮演的小插曲。」即日起至6月底，《鹽花》展示奧羅拉大理石椅《依偎》、《飛越石空》、《雀躍的舞者》、《女兒》等8件石雕藝品供旅人自由欣賞，透過石雕各式形態感受光陰層積與變化。

OwlStay行銷營運經理劉國沛表示，《鹽花》致力與在地連結，繼2021年與花蓮老字號店家合作推出恬時光，團隊觀察到近年花蓮市區產業飽和型態轉變，商家逐漸往海濱、北濱發展，《鹽花》同樣於前年立足北濱街，因此今年特別與周邊新興商家、青年創業店家展開合作，也邀旅人循著「鹽岸走走」地圖造訪私房景點及品嚐在地特色小點。

奧丁丁集團營運長李俊宏分享：「如同OwlStay的一貫理念，本次企劃《圓形的海》期待從各面向感官與文化探索，為旅人增添旅行的體驗深度，近期更於旅宿空間擺放花蓮縣文化局推出以講述花蓮風土民情為主的《奇萊有誌》，未來將持續邀請不同領域的藝術家、職人、台灣在地品牌以及周邊商家與《鹽花》攜手合作，結合當地文化與各類藝術形式推出多元企劃，無論是初次造訪或再次回到海濱街，都能對在地有更多認識。故事所OwlStay官方網站(https：／／owlstay.travel／)。