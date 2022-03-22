台中女中莊千逸在繁星各錄取台大法律系財法組，她的讀書秘訣是「少量多次」。（校方提供／陳淑芬台中傳真）

大學繁星推薦今天放榜，台中女中吳嘉敏與莊千逸的學測各為60級分及59級分，在繁星各一階通過台大醫學系及錄取台大法律系財法組。吳嘉敏分享拿到佳績的心得表示，要安排學習計畫及時間表，才可不被繁雜的壓力擊垮，最重要的是清楚自己正在做什麼，朝目標前進才不會像無頭蒼蠅。

吳嘉敏在校排成績1％，學測考出國15、英15、數A 15、自15，總分60滿級的亮眼成績，繁星申請台大醫科。他說，對生物很有興趣，除平常課業，還投入相關的專題研究、科學競賽，希望未來能將興趣發揮在臨床醫學。

「最重要的是，要清楚自己正在做什麼！」吳嘉敏說，要正確地朝自己的目標前進，而不會像無頭蒼蠅。為了在放學後有更多時間準備競賽，她善用課堂時間認真聽講，爭取在學校就將知識吸收。此外，還要安排學習計畫及時間表，才得以不被繁雜的壓力所擊垮。

吳嘉敏說，保持成績最重要的就是找到屬於自己的讀書方法，而不是盲目跟從別人。她發現自己不適合抄寫筆記，對她更有效的吸收知識方式是反覆閱讀，並統整標題。

「繁星的過程很辛苦！」莊千逸則說，每個科目都盡心盡力、每個比賽都全力以赴，還要兼顧108課綱繁複的學習歷程，常常社團、課業兩頭燒。她認為一切的機會都要自己爭取，只要有任何比賽或活動，都要勇敢嘗試，她高二時同時擔任模擬聯合國社社長、獲得地理奧林匹亞國際銀牌及撰寫人社班專題論文等。

莊千逸表示，雖然繁忙，但她卻從未熬夜，讀書採取少量多次原則，每天每個科目都推進少許進度。

莊千逸強調，她之所以能保持讀書動力的主因是所就讀的人文與社會科學資優班，有豐富課程及資源，尤其像大家庭般和諧的同儕及師生關係，雖然彼此有競爭關係，但仍能一路互相扶持。