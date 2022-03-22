國民黨高市議員邱于軒今（22）日質詢時爆料，303全台大停電當天，高雄吳姓市民因家用維生呼吸器無法供氧導致死亡。家屬手寫信也曝光，內文指出，事發之後，多次試著聯絡台電，台電只留資料、電話便無消無息，「我們一定會要求台電賠償」。

303大停電，被國民黨高雄市議員邱于軒踢爆，高雄一名吳姓市民因家用維生呼吸器無法供氧導致死亡。家屬指出，停電當天外傭聯絡家人因為停電造成製氧機沒電無法製氣，10點05分吳姓爺爺不幸往生在家，事發之後，多次試著聯絡台電，台電只跟他留資料及電話便無消無息，氣憤留下手寫信指出：「我們一定會要求台電賠償」。

邱于軒與台電代表也到死者家中慰問，家中還留著吳爺爺生前所使用的醫療器具，死者家屬提到：「這種事一定不是只有我們家，一定還有很多人靠氧氣機，一停電不曉得死掉多少人，過世當天到葬儀社時，位置都滿的。生病的人這樣一停電他們就走掉了」，家屬更質疑，多次打電話到台電詢問要怎麼處理，但留下電話就無消無息，等半天都沒人回應，只要她等電話，讓家屬忍不住痛批：「對小老百姓都這樣嗎，不是議員質詢我們就傻傻的等，然後什麼都沒有！」。

市議員邱于軒也怒轟：「這是枉死的！台電應該要有窗口去收集資料，可以統一彙整，一定會有小老百姓求助無門」。她氣呼呼表示，我是從事長照，我知道這一口氣對長輩有多重要，更不滿是因為她質詢台電才派人了解。

台電代表則表示，了解過後回去再調查，當時電話多，也強調，這是人命關天的事，不可能不理，會有這樣的資訊落差會再回去調查。

至於家屬也質疑，停電當天，撥打119但怎麼樣都撥不通，高雄市消防局也回應：「當日消防局119報案專線共受理736件各類勤務案件，09時至10時共受理86件，其中緊急救護案件共計29件。當日停電範圍遍及全市，致大量報案電話瞬間湧入，推測因此導致電話佔線」。