同為綠營屬性的台灣基進黨，今天也同步宣布提名曾任宜蘭市公所機要秘書的陳漢澤（右3），參加宜蘭縣議員選戰。（吳佩蓉攝）

民進黨中央選對會宜蘭縣徵詢協調小組上周下鄉走訪縣內，達成共識提名宜蘭市長江聰淵為2022宜蘭縣長參選人，昨日召開執評委聯席會議，無異議通過現任縣議員陳文昌代表民進黨參選第九選區縣議員，三星鄉長部分決議徵招前鄉長黃錫墉參選。

黃錫墉上屆選舉轉換跑道，參選第九選區縣議員，因與要競選連任的縣議員陳文昌，協調不成，黃錫墉則退出民進黨。民進黨黨部陳俊宇說，這次黃錫墉重新加入民進黨，因未滿2年，不能登記初選，則以徵召方式參選。

宜蘭縣議員陳文昌說，希望跟各位民主前輩發揮三星的精神，就是陳定南、陳菊的的精神，三星人一起打拼，盼再創光榮，重回宜蘭價值。

前三星鄉長黃錫墉說，縣長陳定南給我們宜蘭縣幸福的開始，這份勤政、清廉的宜蘭價值，是民進黨共同的理念跟信念，年底的選舉是我們民進黨團結一致的時刻，希望可以把民進黨綠色執政、品質保證這個招牌，可以擦的發光發亮。

同為綠營屬性的台灣基進黨，今天也同步宣布提名曾任宜蘭市公所機要秘書的陳漢澤，參加宜蘭縣議員選戰。

宜蘭市長江聰淵說，有人在問為什麼陳漢澤不是選擇民主進步黨，而是用台灣基進黨的身分參選，江聰淵認為這部分不相衝突，民進黨跟基進黨有共同的理念要讓台灣更好，等於是一個兄弟夥伴的關係，選擇兩黨任一黨是一樣的意思，可以在服務民眾的領域上做更好的發揮。