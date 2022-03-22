繁星放榜，建台高中再創新紀錄，一次有4位學生通過醫學系、1位錄取中國醫藥大學中醫學系甲組，可望出現5位醫生。

榜首王翌愷通過高雄醫學大學醫學系、邱昱燁通過馬偕醫學院醫學系、曹纈瀚通過中山醫學大學牙醫學系、歐佳俞通過台北醫學大學牙醫學系。另，錄取臺大、成大、政大、陽明交大、清大各1人，醫學系及國立大學共21人，國立大學錄取率達52％，表現亮眼。

錄取中國醫藥大學中醫學系甲組的黃彥瑜父母都是老師，但並不會刻意要求他的成績表現，而是強調孩子的均衡發展，沒有補習的黃彥瑜因此可以有更多的時間去接觸自己有興趣的音樂跟電競活動。

他說，他並非沉迷在線上遊戲，而是透過觀賞比賽實況去分析玩家的戰術與團隊運作。他雖然對於醫學有興趣，但卻是對中醫情有獨鍾，因為中國的醫學蘊含著非常深厚的底蘊，只有親自接觸才能夠真正地了解其中的奧秘。

如願通過高雄醫學大學醫學系的王翌愷，因為母親從事醫藥業，所以從小便對醫藥領域有極濃厚的興趣。家住竹南的他，寧可每天通勤遠到苗栗市就學，只因相信建臺高中可以給他想要的學習環境，以完成他的夢想。

他是少數可以長期且執著於自己人生目標的年輕孩子，高中的生活除了讀書本業之外，也長期參加偏鄉義診與衛生所的志工活動，因為行醫救人的意向早就深埋在他的內心深處。

建台高中這次繁星通過率46％，國立大學超過5成，林君達錄取台灣大學醫檢及生技學系、謝舜為錄取國立清華大學財金學系、劉瑾樺錄取國立陽明交通大學應用化學系、陳玟吟錄取成功大學資訊工程學系、范苡芊錄取政治大學會計學系。

校長彭文彬表示，繁星入學管道雖有平衡城鄉教育差距的功效，但對學生數多、學測成績表現中等的社區高中較有利，對建台這種學生數少、學測成績表現優異的學校，能以近5成比例透過繁星管道錄取大學，還能同時出現5位醫學系同學，更是一大創舉。

他說，學校努力突破制度上的限制，尊重學生的適性發展，老師們引導學生進行分析比對，輔導學生找出自己最有利的校系，輔導策略奏效，讓繁星成績能在質與量上均明顯進步。

教務主任湯富美表示，繁星成績亮眼固然可喜，但接下來的個人申請更是重要，學校也會做好對應的輔導工作，從校系的選擇，到面試技巧等，都安排具備專長老師、校友、家長等，以團隊合作的力量來輔導學生，期待同學都能錄取理想校系。