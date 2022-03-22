知名作家苦苓近年居住高雄，日前在臉書曬出照片，直接點出高雄交通亂象，怒斥：「人行道停放機車已經很離譜了，據說停車格還是市政府劃的」，未料昨（21日)又曬出照片，指出馬路被附近住戶拿來當做私用停車場，忍不住質疑現在這個時代還有人能「佔地為王」。

苦苓在臉書曬出照片，指出從文萊路走過至真路，原本一條人車通行的馬路，竟被附近住戶當成私用停車場，更指出路上連柏油也沒鋪，導致常有機車騎士摔倒，甚至擔憂道路變窄，若不幸有火警發生，到時恐怕連消防車也進不來，親眼見證這些「奇景」，讓他坦言被嚇一大跳，更不解這是什麼時代了，居然還有人可以「佔地為王」，還不忘要網友分享自己住處附近的「山大王」。

對此，網友紛紛留言：「八九不離十，跟私人土地有關係」、「看水溝蓋可分辨是私有地或公有地」、「有可能是私人土地，但不知道甚麼原因變既成道路，地主收不回來市政府又不願徵收，大家就僵在那裏了」、「水泥地部分應該是私有地，政府無力徵收，地主怕被鋪成柏油後就是既有道路」。

苦苓之前曾指出人行道停放機車很離譜，沒想到據悉停車格還是市政府劃的，讓他直呼：「是我這個高雄女婿少見多怪嗎？」對此，高雄市長陳其邁表示會請交通局加強宣導，至於停車格劃設未來也會朝向用專屬停車格方式處理。