積極轉型多元發展，從系統整合到後端服務全方位，搶進AIoT智慧物聯網服務市場的中保科(9917)，22日在全球最大智慧城市展中展出60多項應用；副董事長林建涵指出，集團的「智慧物聯AIOT 」整合平台，可協助政府單位、企業、工廠等做到預防、控管原本可避免的災害發生，提出未來城市的整體解決方案。

在今年的智慧城市展，中保科集團以「智慧物聯AIOT永續領航」為主題，在展區大秀AI智慧交通、科技機器人、防災平台應用等。

中保科今年展出的項目，首度從陸上交通智能服務跨足到海域市場。林建涵指出，自主研發以AI辨識技術分析入港船舶的種類，24小時全年無休監控進出港口船舶，加強港埠的安全防護。

透過港區佈建PTZ自動追蹤攝影機，持續監控移動中的船舶達成監控自動化，間接增加港區航道監視器的覆蓋率。以智慧科技創新應用於傳統港口，提升台灣海運產業核心價值與國際競爭力。

針對店家，中保科也展出旗下京碘科技開發的好店幫平台；中保科指出，這套開店APP可以協助業者整合金流、物流、會員的CRM，最重要的是還有後端的管理安全也能串接智能金庫，透過互聯網連動智慧保全機器人，當店家金庫發生異常時，保全機器人能立即移動現場，達到警示效果。