俄羅斯恐發動網攻 拜登籲美企提高警覺 15:102022/03/22 工商 陳怡均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統拜登21日（周一）指出，根據情報顯示，俄羅斯正考慮展開網路攻擊，呼籲美國企業應加強自家網路安全防護。 拜登發布聲明表示，「我先前曾警告，俄羅斯可能針對美國展開惡意網路行動，以回應我們與盟友、夥伴對俄羅斯實施史無前例的經濟制裁，這是俄羅斯劇本的一部分。如今根據取得的情報，我國政府重新提出警告，俄羅斯正研擬啟動網攻的選項。」 拜登強調，「每個人必須克盡職守，以因應眼前的威脅，我們今日提高警覺，可防止或減緩明日來臨的攻擊。」 訪歐前奏 拜登與歐洲盟友電話會議商討俄烏戰事 澤倫斯基「不加入北約」換停戰 網氣炸：死那麼多百姓了 #俄羅斯 #拜登 #報顯示 #網攻 #提高警覺 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 俄羅斯主權債再度避免發生違約 但更多考驗在後頭 14:022022/03/22 國際 俄債提損金額回轉 壽險密切評估 04:102022/03/22 金融．稅務 普丁報應來了！專家曝俄經濟瀕臨崩潰 恐回到這黑暗時期 12:262022/03/22 財經 普丁沒退路了 拜登證實俄動用高超音速飛彈 擬祭生化武器 09:342022/03/22 國際 都市傳說？烏克蘭神秘阿嬤熱情款待 8俄軍慘死 12:462022/03/22 國際 俄退出和平條約談判 日本表遺憾譴責入侵烏克蘭 09:042022/03/22 國際 俄烏戰爭2可能結果 分析：和平協議或持久衝突 09:052022/03/22 國際 普丁害慘自己人 俄關鍵產業全崩！反而爽到死敵馬斯克 15:242022/03/22 財經 團結世界抗俄 拜登訪歐不到烏克蘭 04:102022/03/22 國際大事 《國際產業》下不了重手 歐盟對俄石油禁運意見分歧 11:382022/03/22 財經 郭正亮曝對付俄羅斯「最恐怖絕招」 兩派人馬竟戰翻天 07:522022/03/22 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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