美國總統拜登21日（周一）指出，根據情報顯示，俄羅斯正考慮展開網路攻擊，呼籲美國企業應加強自家網路安全防護。

拜登發布聲明表示，「我先前曾警告，俄羅斯可能針對美國展開惡意網路行動，以回應我們與盟友、夥伴對俄羅斯實施史無前例的經濟制裁，這是俄羅斯劇本的一部分。如今根據取得的情報，我國政府重新提出警告，俄羅斯正研擬啟動網攻的選項。」

拜登強調，「每個人必須克盡職守，以因應眼前的威脅，我們今日提高警覺，可防止或減緩明日來臨的攻擊。」