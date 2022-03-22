群眾集資平台「嘖嘖」舉辦提案大賽，祭出300萬元及總價逾1,500萬行銷推廣資源的獎項，獎勵規模最大，由三創生活園區董事長郭守正、誠品生活商品採購總監余宣黎、橘子集團行銷長陳韻茹、誠品出版品採購總監武慧芳、願景工程基金會策略長何振忠等五大領域的指標企業擔任評審。

嘖嘖共同創辦人徐震表示，過去嘖嘖協助為具有創意能量的團隊集資第一桶金，後續將協助他們與通路、產業對接，推出「建橋計畫」，第一步是透過提案大賽，讓具有市場經驗的創業家、執行長、經理人，給予原生案件及產品建議，並為團隊發展鋪路，多數團隊在集資成功後都會面臨一段空窗期，不知如何上通路、持續販售產品、延續案件能量，維繫團隊生計。

嘖嘖迄今協助逾5,000個專案於平台上架，累積集資金額超過60億元，這次提案大賽希望在兩個月內徵集科技、設計、數位暨創作、出版及議題共五大類優秀集資計畫，截止日為3月底，最終五大類別將遴選出金、銀、銅牌各一名獎項，共計15組團隊將獲得新台幣獎金。另為鼓勵提案團隊，只要通過各組初選，即可獲得價值10萬元宣傳資源，預計60組團隊受惠。