針對援助烏克蘭情形，外交部發言人歐江安表示，目前財團法人賑災基金會成立的烏克蘭難民專戶，累計捐款達到新台幣約7億8,800多萬元，折合美金約2,800萬元，捐款日到4月1日。

外交部於3月7日第一次對波蘭捐款1億新台幣（約350萬美元）。3月15日宣布第二波捐贈，再捐波蘭650萬美元（連同首波捐款波蘭350萬美元，捐款波蘭累計總額達1,000萬美元），另捐贈斯洛伐克150萬美元、匈牙利150萬美元、捷克150萬美元，以及立陶宛50 萬美元。3月15日第二波對五國捐款為1,150萬美元（約新台幣3億2200萬美元）。

加總兩波捐款總計1,500萬美元（約新台幣4億2,200萬）。善款皆透過我國駐各該國代表處轉致駐在國政府，或其指定的賑濟工作執行機構，用於救助其境內的烏克蘭難民。

捐贈物資部分，3月7日至3月18日期間，累計募集超過2萬箱，總重量超過200噸。3月17日已先啟運第一批約5.5噸的物資，後續物資將以DHL運送，每天約10噸的運量分批送往斯洛伐克、波蘭等其他收容難民的國家，協助烏克難人民度過難關。

3月7日至3月18日期間，參與志工人數共超過2400人次。外交部特別感謝：慈濟、佛光山、IKEA、記者及媒體人士、學生及老師們、外交部同仁及眷屬，其他善心人士等自願擔任義工，協助整裡及分類物資。