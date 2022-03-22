勞動部雲嘉南分署鼓勵待業民眾報名參加自辦職前訓練，不僅可以學技術，還免訓練費用。(劉秀芬攝)

創意商品網路行銷班學員透過繪圖軟體應用、影像編修及美編等課程訓練，製作出一系列作品。(劉秀芬攝)

為協助待業者習得技能盡速投入職場，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署每年自辦60多班職前訓練班，今年第2期課程正在招生中，分署22日邀請冷凍空調班女學員陳羽彤、自動控制班學員謝明融現身說法，他們不僅取得證照，也順利重返職場。

陳羽彤在朋友介紹下到空調工程行擔任學徒，因為完全沒有經驗，在同為分署結訓學員的老闆鼓勵下，報名了冷凍空調職前班。陳羽彤表示，雖然訓練過程常要搬動笨重機具，且須操作銲接等較具危險性的實作，老師都不厭其煩地教導及加強練習，協助她蛻變成專業技術人員。

陳羽彤在6個月的密集訓練下，順利取得冷凍空調乙、丙級及室內配線丙級技術士證照，重返職場後已可獨當一面完成各項任務，離創業夢想更邁進一步，她鼓勵女性待業者可跳脫性別框架，參加技術類職訓課程，迎接嶄新職涯。

另一名參訓自動控制職前班的謝明融，曾從事機台配電工作，卻因公司遷廠而被迫資遣，由於他之前就曾參加分署自辦夜間在職課程，失業後報名分署自辦職前班，希望學習不同領域熱門技術。

謝明融說，雖參訓前已有相關經驗，但許多操作異常僅知如何排解卻不懂其原理，職訓班老師會針對各項問題的根源，以簡單易懂的方式講授，分署職訓班除師資專業及訓練機具齊全，還補助所有訓練費用，讓他安心上課，順利考取證照，即便將屆中高齡也不再擔心被年輕人取代。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，分署每年至少開辦65個職前訓練班，訓後就業率近乎9成，分署特打造3D虛擬智慧場館系統，民眾上網即可獲得訓練場館資訊，了解最適合自己的課程。雲嘉南分署表示，今年第2期課程報名至4月14日止，歡迎15歲以上失、待業者及轉業民眾踴躍報名。