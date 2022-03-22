我國央行公布升息一碼！而依相關辦法指出，勞工紓困貸款的利率最高為郵局2年期定期儲金機動利率加計1％計算（現為1.845％），因此若郵局因為央行升息調整2年定期儲金利率，則申貸的159萬餘件勞工都會受影響，但勞動部今天發函給各銀行指出勞工紓困貸款利率仍凍漲。

據勞動部統計指出，2020年度勞工紓困貸款及利息補貼共核准93萬2497件、金額達917億5608萬元，2021年勞工紓困貸款及利息補貼則核准69萬7545件、貸款金額達679億4420萬元，金額約1590億左右。

勞動部勞動福祉退休司司長謝倩蒨表示，依「勞動部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響勞工紓困貸款及利息補貼作業須知」規定，貸款利率，最高為中華郵政股份有限公司二年期定期儲金機動利率加1％計算，因此今天發文給各銀行指出，為避免增加勞工生活負擔，2020年及2021年勞工紓困貸堘貸款利仍維持在1.845％。

謝倩蒨說，勞工紓困貸款為政策性貸款，希望對受疫情影響的勞工減緩其生活負擔，希望36家各銀行能夠善盡企業社會責任，共同落實紓困政策照顧勞工美意。

至於後續如果央行再升息的話是否仍會凍漲？謝倩蒨說，如果再升息仍會審慎研議。