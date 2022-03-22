蘇晏霈、謝京穎等藝人相約打羽球。（民視提供）

民視鳳凰藝人相約打羽球，紅毛竟被誤認成林俊傑。（民視提供）

藝人蘇晏霈、紅毛、謝京穎、李又汝及好友21日相約一起打羽球，開心曬合照後引起網友討論，有網友留言「林俊傑變胖了！」、「我以為中間那個是林俊傑」，誤把藝人紅毛看成發胖版歌王林俊傑，真相揭曉讓大家全笑翻！

對於這個美麗的誤會，紅毛本人哭笑不得。上傳照片的李又汝看到留言過後表示，照片對比真的很像，蘇晏霈也驕傲地說：「開心有歌王好朋友！」

蘇晏霈表示，他們從登山團到羽球團，都是有原因的，因為之前天氣不穩定一直下大雨，導致無法到室外登山，但運動魂一直不退散，所以就約到室內羽球場打羽球，沒想到因此練出興趣來，下次還想辦PK比賽。

蘇晏霈說，現在羽球團越來越龐大，有些《黃金歲月》的演員有空檔也會加入一起打球，像賴芊合、蘇炳憲、苗真等人也會看班表加入羽球團陣容。她覺得這運動真的太棒了，且大家球技都很好，感覺可以找一天安排羽球大賽，讓大家好好PK一下。謝京穎說她的體能就是加入登山團後練出來，雖然以前會自己在家練瑜珈，但一群人一起去登山、打羽球，心境很不一樣。