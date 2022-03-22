許多人在假日時喜歡到公園踏青，全家大小帶著野餐墊坐在草地上，一起度過悠閒的午後，不過近來天氣變熱，陽光直射讓不少人都相當煩惱，大家既想到公園野餐但又怕被曬，也因此近日就有一名網友表示自己帶兒子到公園搭帳篷遮陽，沒想到卻被保全開口制止，不過她卻認為自己沒有使用營釘因此不違法，原PO發文將此事分享在網路上，卻引起兩派網友的激烈討論。

原PO在公園搭帳篷被制止。(圖/翻攝自dreamstime)

一名女網友在臉書社團「爆廢公社」分享近期在公園搭帳棚卻被保全制止的事件經過，她表示自己在假日帶著兒子到台中的中央公園踏青，不過因為天氣實在是太熱，陽光直射的程度讓人受不了，因此她便帶著帳篷到公園，想著既能與兒子在戶外踏青也能不怕被曬，不過此作為卻被公園的保全所制止。

原PO表示自己被制止時相當疑惑，她提到過往在公園搭帳篷也並未被制止，因此她上網搜尋了公園法佐證，她提到公園法中禁止市民搭帳是因為營釘會破壞草坪，不過一般沒有營釘的帳篷並不會有罰則，因此沒有違規，她事後也將此規定說與保全，不過保全卻不以為意，只說了句「以後啊，難管理了哦」讓原PO相當傻眼，而她最後也堅持不收帳篷。

貼文引起網友論戰。(圖/翻攝自大玩台中)

此貼文一出，立刻吸引了大量的網友前來討論，一派網友認為若是保全不加以勸導，那麼以後公園就全都是帳篷，不僅造成環境負擔也破壞市容，另一派網友則認為原PO已經求證過了，既然規定在公園可以使用無營釘帳篷，那麼就無須理會保全的制止，只要不破壞環境就可以了；公園是公共休閒娛樂場所，只要一同維護好環境也遵守規則，大家也能盡情的享受休閒時光。