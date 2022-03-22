長髮女子在市府轉運站出沒，警方將通知她到案說明。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市一名谷姓女子21日晚間到信義分局三張犁派出所報案，指在忠孝東路五段市府轉運站前，遭一長髮女子搭訕借錢，因對方死纏爛打，她只好忍痛掏出500元給女子，但發現該名長髮姊仍一直在附近徘徊，懷疑她是利用同情心進行詐騙。

谷女事後在臉書社團《信義區三兩事》PO出事情經過，表示當時一名長頭髮白襯衫的年輕女子，突然抓著她不放，劈哩趴啦說沒錢回南投，她本不想理對方，可是女子抓著她的腰不放，她只好掏出500元，並呼籲其他人看到長髮姊要趕緊跑。

當時長髮姊向谷女說會加她的LINE，允諾回去後會償還，但直到谷女要搭車離去時，卻發現長髮姊還在市府公車站牌周遭俳徊，事後將事發經過告訴友人，驚覺疑似受騙，故向警方報案。

信義分局三張犁派出所表示，目前已加派警力至市府轉運站及捷運市府站巡邏守望，避免再有利用民眾善心詐財的案件發生；另擴大調閱轉運站及週邊監視器，已鎖定一名頭戴白帽的長髮女子，將通知她到案說明。