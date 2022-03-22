今天是國民黨內台北市議員初選登記日，藍營台北市議員擬參選人詹為元表示，自己登記的花費總共55萬元，分別是20萬的保證金、5萬元領表費以及30萬的作業費，有人會問為啥要繳交這麼多錢？自己其實也不知道自己哪根筋不對，自掏腰包在那邊拚命，但他心中想的都是，若能選上就可做更多的事。

詹為元今在臉書秀出自己和50萬元的合照，表示自己手上拿的是50萬元現金，看起來好像很富有，但其實心中在淌血，因為突然間要拿出這一筆不小的數目，著實到處求救親朋好友，彼此幫忙湊齊這筆款項。詹稱，自己下午就要將這50萬元現金拿去登記國民黨內台北市議員初選，分別是20萬的保證金以及30萬的作業費。

詹為元直言，或許會有人會問，為什麼黨內初選要繳交這麼多錢？保證金的目的是希望黨內同志在選舉過程中都能遵守選舉公約，不要賄選以及違法行為，另外也不能在初選選輸之後就脫黨參選，這樣初選意義何在？所以保證金會等到整個年底大選結束之後才會歸還。作業費則是辦理初選過程需要舉辦民意調查的費用、以及黨務相關人事物的支出，多退少補，但照片中還有一筆費用自己沒拍到，那就是領表費5萬元，他早上領表時已經繳交出去，算是一種對黨奉獻的捐贈吧。

對於這55萬元的花費，詹為元強調，這些錢看起來很多，但在選舉裡面可能只是冰山的一角，因為選舉過程中舉凡文宣、小物、看板、人事費用等等，加總起來都是一筆不小的數字。他也不知道自己哪根筋不對，自掏腰包在那邊拚命，但他心中想的都是，如果有幸選上，可以做更多事情，因為從政不是為了貪汙，也不是為了私利，單純想做點事情，一點一滴的改變世界，讓這個社會變得更美好！