9位縣市首長的年輕照近日在網路上流傳，其中宜蘭縣長林姿妙年輕時的美麗程度讓網友完全震撼，更被網友大讚像港星鍾楚紅，她今（22）日也在臉書上公開張完整照片，說突然被大家討論「真有點害羞」。

台大政治系教授王業立昨晚在臉書貼出一張9宮格照片，裡面的人物分別是台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、基隆市長林右昌、林姿妙、桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、苗栗縣長徐耀昌、台中市長盧秀燕及高雄市長陳其邁，不過因為所有照片都是過去的樣貌，讓王業立開玩笑說「唉！誰沒有過去？」

其中，林右昌、林姿妙及盧秀燕年輕時的高顏值引起網友討論，不少網友驚呼幾人的外表是被政治耽誤的偶像，還有人大讚林姿妙根本是鍾楚紅，紛紛說「宜蘭是哪位啊啊啊啊啊？」「基隆宜蘭台中是校花校草等級吧！」

對於引起網友討論，林姿妙今日受訪時表示該張照片是高中的時候所拍攝的，她也大方在臉書上將該張照片的完整版直接公開，透露突然被大家討論「真有點害羞」，也說「大家年輕都很漂亮帥氣，也留下很多美好的回憶」。