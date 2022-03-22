台灣彩券公司（22）日推出刮刮樂新品「獎金獵人」，重現夜市常見的擲鏢射氣球遊戲，讓民眾紙上擲飛鏢奪百萬獎金。

刮刮樂「獎金獵人」每張售價新臺幣200元，票面設計以消費者熟悉的夜市飛鏢射氣球遊戲為主題，五彩繽紛的氣球搭配整齊劃一的鋒利飛鏢，營造擲鏢得獎金的刺激感，對中獎金金額隨著對應的分數持續累積，積分越多獎金也越高，是一款深獲消費者喜愛的益智延長型遊戲，頭獎200萬元共有5個，1,000元（含）以上的獎項超過24萬個，總獎金逾6.6億元。

刮刮樂「獎金獵人」每張售價200元，以夜市常見的飛鏢射氣球遊戲為主題，彷彿置身於夜市擺滿五彩繽紛氣球的攤位上，鋒利飛鏢蓄勢待發，一邊刮一邊計算得分，充分展現鬥智取勝與刺激刮獎的樂趣，是刮刮樂益智延長型玩法中相當受歡迎的一款遊戲，「您的號碼」區共有15個號碼，只要任一「您的號碼」刮出的號碼對中「1分區」或「10分區」的「獎金號碼」即得分，對中「1分區」的號碼得1分，對中「10分區」的號碼得10分，最後依「對中總分數」獎金表決定中獎獎金，頭獎200萬元共有5個，1,000元（含）以上的獎項超過24萬個，總中獎率30％。