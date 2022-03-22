凱基銀行成功打造藝廊銀行！自2019年首創新型態分行至今，已有5家新型態分行化身為藝廊及社區文創中心，除了幫助多位本土新銳藝術家策展，也首次邀請來自全球各地的優秀藝術創作家來展覽，讓客戶到分行辦理業務時有不一樣的感受，同時增加藝術文化領域的視野。即日起凱基銀行推出「財富管理 相薦有禮」貴賓回饋活動，成功推薦親友成為財富管理會員，就有機會獲得最高8,000元刷卡金回饋。

疫情戰線拉長，民眾紛紛想念出國的日子，凱基銀行藉由融合金融與藝術，提供客戶舒展心靈的服務體驗。目前凱基銀行5家新型態分行正同步展出不一樣面貌的作品，包括中山分行、敦南分行展出印度裔英國藝術家妮蒂‧薩馬尼（Nidhi Samani）等多位享譽國際的藝術家，具有實驗性及創新性的當代藝術創作；松山分行為新藝獎及大藝獎藝術家-游幸姍的「如幻似夢」油畫個展；天母分行展出曾獲鴻梅獎的藝術家-張絜?的「Deja Vu」個展；新莊分行則展出作品多次入選藝術博覽會的藝術家-許晉瑜個展，歡迎民眾於營業時間親臨欣賞。

除了實體展覽，「凱基銀行愛自己分享家」官方FB粉絲專頁、「@kgibank.tw」官方IG帳號同步舉行線上藝術展覽活動，參加的粉絲有機會獲得本次展出的藝術家限量畫冊、藝術杯墊及美學體驗課程。此外，即日起推出「財富管理 相薦有禮」貴賓回饋活動，成功推薦親友成為財富管理會員，即享最高8,000元刷卡金回饋，推薦越多回饋越高，客戶可至全臺凱基銀行分行辦理或電話客服諮詢。未來，凱基銀行也將持續與藝術新銳跨界合作，為客戶打造兼具社區共享與人文溫度的服務體驗。