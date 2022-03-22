台北市美女市議員林穎孟遭檢舉涉嫌自2018年 至2020年間以假人頭助理詐領公費助理費數十 萬元，涉犯《貪汙治罪條例》、偽造文書罪。北檢22日指揮調查局新北市調查處兵分6路前往市議會，搜索林女辦公室等處，約談林女、人頭助理郭羿岑、郭任職的公司蕭姓負責人3人到案。調查局晚間將林女移送北檢複訊

出身太陽花學運，擁有台大社會學研究所碩士學位的林穎孟，打著勞權、性平的大旗，當選台北市議員，2020年間遭多名助理向某週刊投訴，指她表裡不一，不但違法要求女助理請生理假要附憑證，甚至還安排人頭詐領助理費、挪用助理的勞健保補助款，根本就是「議會慣老闆」、「假面甜心」。

林女事後反控2名辦公室主任對她抹黑，終止與2人的契約關係。據了解，事後林先後解僱了5名助理，助理們則向勞動部提起出不當勞動行為裁決，勞動部認定林對助理從事工會行為有不利對待，解僱構成不當勞動行為。

林女去年向北檢提告，指控前辦公室主任吳香君、林家宇、助理陳威翰、簡崇晉、歐陽政杰向週刊不實爆料，涉嫌妨害名譽、妨害信用、另助理們曾在辦公室內，緊跟著她，要求她「講清楚，別落跑」涉嫌恐嚇等罪。

但檢察官依據助理提供的相關簡訊內容、資料後認定林女確有要求女助理請生理假要附憑證等情事，爆料內容都有所本，5名助理罪嫌不足，今年1月不起訴5人。

不過，檢調懷疑林女自2018年至2020年間涉以人頭助理詐領市議會公費助理費數十萬元，涉犯《貪汙治罪條例》利用職務詐取財務、《刑法》偽造文書等罪。北檢22日指揮調查局新北市查處前往市議會，搜索林女辦公室等3處地點，並約談林女3人到案。