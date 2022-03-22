鎮立游泳池內有各式溫水SPA水療池、兒童池、烤箱等設施。（竹南鎮公所提供／李京昇苗栗傳真）

竹南鎮立游泳池休館將近一年，22日重新啟用。（竹南鎮公所提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣竹南鎮立游泳池，去年因為年初缺水加上疫情影響，業者評估收益損失與鎮公所中止合約，竹南鎮公所近來考量疫情趨緩，決定改為自行營運，22日舉行開幕活動，並在即日起至4月30日試營運，5月1日正式開幕。

為慶祝睽違近1年重新開放鎮立游泳館，竹南公所22日辦理開幕慶活動，開幕慶期間即日起至4月30日，除套票及年票外，各式票價全面5折優惠，鎮民再享額外8折優惠。

竹南鎮立游泳館是縣內公立游泳池首恢復營運室內泳池，館內目前各式SPA水療池、熱池、烤箱、三溫暖、兒童戲水池及淋浴間皆正常運作。

50m大池部分目前也可正常使用，只是自營期間新建熱泵加溫系統尚在測試中，所以50M大池溫度為常溫水，雖氣候日漸回暖，但仍請民眾衡量自身身體狀況視當日水溫，再行下水游泳。

竹南鎮長方進興鎮說，鎮立游泳池不僅是縣內少有的50M標準泳池，各式溫水SPA水療池、兒童池、烤箱、蒸氣室、冷水舒壓池等設施，為竹南、頭份地區最具規模的游泳池，加上目前鄰近的頭份市立游泳池整修封閉中，竹南鎮立游泳池勢必將成為竹南頭份地區使用的室內場館。