俄烏戰爭持續，歐美國家陸續祭出多項經濟制裁手段，以及多家西方公司撤出暫停業務，除了俄羅斯本身經濟受到衝擊外，全球經濟也受到波及，引發嚴重通貨膨脹，以日本為例，有專家認為，靠著大量進貨來壓低成本的日本百圓商店，可能因此滅絕紛紛倒光。

根據日本媒體《FRIDAY DIGITAL》報導，各國對俄羅斯祭出的制裁效應開始發酵，部分新興市場國家因為經濟基盤脆弱，容易受到通貨膨脹影響，像是韓國經濟就高度依賴出口，貿易是主要的利潤來源，韓國從日本進口設備零件和精密化學原料後，生產汽車和半導體等產品作為主要的出口項目，因此非常容易受到物價飆升的影響；至於日本也有相似的情況，俄羅斯是日本全球第三大水產品進口國，年進口額高達1381億日元（折合約新台幣332億元），導致螃蟹和鮭魚的價格已經飛漲。

日本面臨的困境還不只如此，在小麥輸出方面，俄羅斯和烏克蘭加起來的產量就占全世界的三成，恐將導致麵包和麵類成為高級食材。再加上通貨膨脹加劇、進貨困難，零售商的經營將陷入危機，專家認為靠大批進貨來壓低成本的百圓商店恐會倒光，而且這樣的狀況可能會持續2至3年。

陸媒《央視網》先前報導，俄烏戰爭持續，衝擊糧食嚴重依賴自烏俄進口的黎巴嫩，該國正面臨史上最嚴重的經濟危機，物價再度出現劇烈波動，以當地常見的主食1張烙餅為例，漲幅高達5成，售價從1萬黎巴嫩鎊（折合約台幣188元）調高到1.5萬黎巴嫩鎊（約台幣282元）。