嘉義縣今新增2確診個案，並公布案22225的足跡。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

案22176是47歲女性，屬耐斯喜宴確診案的家庭群聚。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義婚宴群聚染疫案持續延燒，嘉義縣新增兩例確診，分別是案22225的退休女校長及案22176北港高中老師，嘉義縣政府今針對六腳鄉進行大清消，同時在六腳鄉六南村東營大將軍廟設擴大篩檢站，另嘉義縣長庚醫院及衛生福利部朴子醫院今、明2天也同步提供篩檢服務，呼籲足跡重疊者盡速前往篩檢。

嘉義縣長翁章梁今下午2點半在線上記者會表示，今上午6點30分由他縣市告知家住六腳鄉的69歲退休女校長確診，案號22225，CT值18，衛生局獲報後立即展開疫調，發現案22225是雲林縣確診個案22137的接觸者，打過3劑莫德納。

案22137於13日曾出席耐斯喜宴，兩人在16日和18日曾接觸，另案22225於16日、18日上午曾至六腳貴珍美髮洗頭、3月17日至六南村菜攤、3月18日、19日及21日因出現疑似感冒症狀至六腳鄉慧安診所就醫，因案22225獨居，匡列居家隔離12人，自主健康管理1人。

另案22176是47歲女性，屬耐斯喜宴確診案的家庭群聚，19日因父確診匡列居家隔離，21日PCR採檢陽性，於居家隔離中確診，目前已入院治療，據雲林縣政府的訊息，案22176為北港高中老師，也住在六腳鄉。

翁章梁表示，新增2案均為耐斯喜宴案的延伸，縣府今下午啟動此案擴大篩檢站，在六腳鄉六南村東營大將軍廟設篩檢站，時間從下午3點至晚間7點，另長庚及朴子醫院今下午1點至4點，明23日上午9點至12點、下午1點至4點也提供篩檢服務。