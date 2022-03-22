國民黨發言人白喬茵（左）、高市議員邱于軒今下午開記者會，要求市長陳其邁硬起來。（柯宗緯攝）

邱于軒今天與台電代表到死者家中慰問致意。（邱于軒提供）

邱于軒今天與台電代表到死者家中慰問致意。（邱于軒提供）

國民黨高市議員邱于軒今（22）日在議會踢爆，高雄8旬吳姓老翁躺在家依賴維生呼吸器，但303大停電呼吸器停擺，無法供氧導致死亡。事發後，吳太太獨自跑到公園大哭，還說求助無門，自己只是小蝦米對抗大鯨魚。藍營狠批，「台電出包，其邁掩護」。市長陳其邁則允諾提供家屬法律等相關協助，並將釐清真相與追究責任。

邱于軒今天與台電代表到死者家中慰問致意，邱于軒表示，事發後，老太太獨自跑到公園哭泣，納悶魚塭停電都可以賠償了，為何今天犧牲一條性命，卻換不到公道，她們不是獅子大開口，而是希望台電負責，就算獲得賠償金，也會把錢捐出去。

邱于軒提到，吳翁家中的維生呼吸器是屬於家用款，沒有不斷電功能，事發當天停電，連119都打不通，最後是靠鄰居請住家附近的大同醫院人員到家急救，最後為時已晚，老翁不幸走了。

邱于軒怒斥，高雄市長陳其邁說一套做一套，震怒說「台電犯了低級錯誤」，還信誓旦旦要協助市民向台電求償，但高市府竟連橫向聯繫未做到，她早上踢爆此事，第一時間衛生局還說是假新聞，直到後來才坦言有此事，「真的比扯鈴還扯」。

國民黨發言人白喬茵痛批，沒有想到南電北送，結果確實害高雄人斷送的性命，嚴重的質疑這就是一個共犯結構，「台電出包，其邁掩護」，如果說連人命的殞落，衛生局、高雄市政府都可以說謊，那到底還有什麼是不能說謊的？要求暖男市長為高雄人硬起來。

對此，陳其邁今下午答詢時回應，針對該個案在停電期間不幸往生，覺得非常的遺憾，後續也請衛生局、社會局跟法制局會來協助家屬保全證據、提供生活上照顧以及法律協助。

陳其邁強調，已指示法制局提供必要的法律協助，包括聘用律師，而律師費用由市府支出協助，也希望台電公司有誠意解決問題，對於這起不幸事件，會釐清事情真相並追究責任。