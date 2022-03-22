女星朱芯儀在本月8日、過36歲生日時，宣布罹患乳癌，朱芯儀已做完化療，過程相當辛苦，不僅摧毀生長細胞、頭髮已全掉光，不過朱芯儀始終都維持正能量抗癌，而她日前則到同樣罹患癌症的藝人余苑綺臉書留言：「你超勇敢！一起戰勝」，余苑綺看了也暖心回應：「相信我們都會努力到最後」。

朱芯儀在去年11月發現罹患乳癌，目前是乳癌第2到3期，由於癌細胞已轉移到淋巴，朱芯儀需要積極的做全身性治療，過程相當辛苦，因為藥物會摧毀生長細胞、頭髮已全掉光，腸胃黏膜也壞掉，不過朱芯儀仍希望透過公眾人物身分鼓勵病友，而朱芯儀已在日前做第4次化療。

朱芯儀近日則到同樣罹患癌症的藝人余苑綺臉書留言：「你超勇敢！一起戰勝～為了愛我們的大家和我們愛的人～一定可以」，並貼上3個愛心貼圖，余苑綺看了隨後也暖心回應：「為了愛的人 相信我們都會努力到最後一分一秒的 加油」，兩人互相打氣，讓人看了都很心疼。

余苑綺、朱芯儀互相留言打氣。（圖／取材自余苑綺臉書）

其實，朱芯儀公布自己罹患乳癌時，余苑綺就曾表達過關心，鼓勵朱芯儀要配合治療，一起加油、一定會早日康復。而余苑綺2014年罹患直腸癌第三期，至今復發過3次，做了70次化療，爸爸余天日前則透露，醫生說余苑綺有抗藥性，化療已沒用，目前正嘗試最新療法。