嘉義婚宴群聚案擴大，指揮中心今再公布6例確診，多數參與婚宴的個案都坐在主桌右前方，由於最早發病的案22137（雲林退休校長）在婚宴中有逐桌敬酒的行為，指揮中心為防堵防疫破口，今（22日）緊急宣布宴席內不得逐桌敬酒、敬茶。

衛福部長陳時中表示，嘉義婚宴群聚目前已累積16人確診，指標個案21792原先被視為最早感染源，但因昨（21日）確診的案22137發病日更早，目前被重新推測為感染源，將持續進行疫調釐清感染根源。

今天新增的嘉義婚宴群聚，有4人與最早發病的雲林個案22137相關，包含他的太太、2名友人以及1名朋友的同事。另2人分別為案21916（也是退休校長）、22013（未出席婚宴）的同住家人（女兒）。

陳時中表示，即起宴席不再開放逐桌敬酒後，民眾於宴席間應維持安全社交距離，否則就是要戴上口罩，或是可站上舞台統一敬酒，避免感染風險。

至於將來是否也無法脫口罩合影？陳時中表示，短時間的脫口罩合影仍然開放，但還是建議民眾戴好口罩，且並沒有規定合影一定要脫口罩。