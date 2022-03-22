大陸女星李沁，2016年被相中出演年度大戲《如懿傳》，飾演全後宮最美的妃子「寒香見」，充滿異域風情的舞姿與神祕感，讓觀眾不禁傾倒，李沁也因此暴紅，並被封為「最美香妃」，工作滿檔的她，忙碌之餘仍不忘透過社群跟粉絲保持互動，近日曬出一系列玩雪美照，其中一張自拍，讓眾人驚呼根本撞臉在《延禧攻略》中飾演腹黑皇后的佘詩曼。

李沁外型始終凍齡如少女，但其實她已經31歲，是近幾年連續接演夯劇，才在娛樂圈完全打響知名度，但事實上她少女時期就已經出道，11歲進了戲曲培訓班的李沁，14歲考入上海戲劇學院附屬戲曲學校，開始學習崑曲表演，並被選為「上海崑劇團」第五代杜麗娘，18歲那年，李沁因古典美貌與優雅身段，被《紅樓夢》劇組相中出演少年時期薛寶釵，因此在演藝圈出道，而她越長大越展現獨特的美麗，終於在接演《如懿傳》後大暴紅。

李沁(左)玩雪絕美自拍照，被認為撞臉《延禧》皇后佘詩曼。(取材自李沁微博、佘詩曼微博)

這些年戲約不斷的李沁，再怎麼忙碌，也不忘跟粉絲互動，經常透過微博分享生活點滴與美照，近日她就貼出一系列雪中玩耍的絕美照，透露雖然已經春天，外頭卻偶然飄起雪，讓她趕緊把握機會出門拍照，照片中，李沁穿著黑白條紋毛衣，烏黑長髮在雪中飛舞著，玩得很開心，畫面純真而浪漫。

這系列玩雪照中，有一張李沁的自拍照，她滿頭沾了雪花，不畏寒冷對著鏡頭甜笑比YA，眾人看著這畫面覺得面熟，覺得她跟演出《延禧攻略》的港星佘詩曼神似，港媒《香港01》也特地報導，下了「神奇撞臉佘詩曼」的評論，而李沁跟佘詩曼相差15歲之多，但都保養得很好，外型充滿少女感。