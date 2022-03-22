新北市環保局以科技執法加強取締噪音車，自去年1月至今年2月，總計開罰2萬8000餘件，為全國之冠，裁罰約9千萬元，去年的噪音車陳情案件也較前年減少3成。環保局今年將再精進取締噪音車作為，除維持以科技執法設備針對噪音超標之車輛通知到檢外，今年再將該設備與「AI辨識」系統整合取締一再改裝排氣管之噪音車，並同樣維持「夜間攔查」勤務及「聲音照相」取締，多管齊下遏阻噪音車炸街歪風，還民眾安寧。

環保局表示，目前已針對噪音車陳情熱區廣設113處科技執法設備，另為遏止許多噪音車輛不斷任意變更排氣管的行為，今年更將100處導入「AI辨識」系統，辨識出曾經取締開罰再改裝排氣管之車輛，直接依噪音管制法第8條裁處3000至30000元罰鍰，截至今年2月止，已裁處492件，而目前AI辨識系統辨識度已達75％，未來將持續精進系統辨識度，目標提升至90％。

此外，環保局自去年起依環保署公告聲音照相指引執行噪音車取締工作，經環保署驗證可直接進行測噪開罰設備共有19處，執法過程依規定進行背景音量校正，也須符合氣候條件，不分車種，只要行駛中的汽機車噪音超標即開單告發，並保留違規車輛前後3秒的影像紀錄，避免發生爭議。

而聲音照相科技執法與超速照相取締雷同，判定違規後將直接告發處分，經統計截至今年2月已裁處407件，開罰件數佔全國開罰總數30％，其聲音照相設備設置數量及裁罰件數皆為全國之冠。

環保局也全國首創，依噪音管制法第8條公告禁制行為，針對晚上10時至翌日上午6時市民亟需安寧時段，採取行為管制，禁止該時段行駛車輛使用未經主管機關審驗或檢驗合格之排氣管，並與警察局聯手，於管制時段進行夜間攔查，截至今年2月，共辦理121場次攔查，告發2萬7000餘件，總計開罰8193萬3000元。

環保局分析，約有48％的噪音車輛使用者年齡分布於18至24歲，環保局因此進入校園進行環境教育，除以公文宣導學生車輛應使用合格排氣管外，更辦理校園宣導說明會。首場宣導會於3月17日在東南科技大學及真理大學辦理，宣導相關法令並讓大學生瞭解使用非合格排氣管產生噪音問題及罰則。

東南科技大學表示，此宣導有助於學生瞭解相關交通及噪音法令，期望下學期安排更多時間供環保局辦理宣導。此外，宣導列車將再於台北大學、醒吾科技大學及聖約翰科技大學等校園內辦理，歡迎新北市各大專院校如有意願，也可向環保局提出申請。