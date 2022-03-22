據澎湃新聞報導，中國恒大集團連同其財務顧問（中國國際金融公司、中銀國際亞洲有限公司、好利漢有限公司及金鐘港資本有限公司）將在今（22日）晚上9時召開投資者電話會議，參與會議的人員有中國恒大集團執行董事蕭紹恩、非執行董事梁森林以及風險管理委員會委員陳勇。惟主席許家印缺席。

資料顯示，梁森林現年56歲，2018年加入中國信達資產管理股份有限公司，自2019年5月起擔任中國信達（香港）控股有限公司董事長。信達香港為中國信達資產管理股份有限公司的全資子公司，主要從事境內外不良資產投資、股權投資、夾層投資、債權投資及證券投資、中長期債券發行、優質資產及結構性固定收益產品及跨境金融服務。梁森林現任香港中國金融協會副主席。

中國恒大集團、恒大汽車、恒大物業周一（21日）早上先後在港交所公告，上午9時正起短暫停止買賣。中國恒大、恒大汽車還公告稱，與公司有關的所有結構性產品亦將同時短暫停止買賣。3月22日，三家公司分別發布內幕公告，集體宣布延發年報，且仍將繼續停牌。