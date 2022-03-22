香港女星「鄧美欣」外貌清麗脫俗，參選《香港小姐》而入行，家中養了一隻叫天霸的愛犬，經常在社群上曬出和牠的合影，一人一狗互動相當親暱。不料，日前鄧美欣帶牠外出散步，卻被洛威拿犬咬住。見此情景，她徒手拉開兩犬遭到咬傷，即刻血流如注，在地上留下一片血跡，傷勢十分嚴重需進行手術。

鄧美欣與愛犬「天霸」感情非常友好。(圖／鄧美欣 IG)

鄧美欣現年已28歲，擁有一張上鏡頭的臉孔，曾在香港節目擔任外景主播，且在《娛樂大家》擔任娛樂女郎，19日她在社交平台透露遭到咬傷，她說當天牽著天霸出門散個步，卻有隻德國洛威拿犬未繫狗繩，竟張開嘴巴去攻擊愛犬，慌亂中連帶咬傷她的右手中指。惡犬的主人卻火速逃離現場，幸好有民眾出面協助並報警，但她已需要去醫院一趟。

送醫後，醫生向她告知傷口過深，必須先安排精密檢查，再另外找時間做手術。鄧美欣在IG限時動態發布受傷照片，向大家展示起自己的傷口無奈表示：「好奇怪，特別感覺到這個月會受傷，怎麼知道今天真有血光之災。」文末搭上一個心碎表情符號。

鄧美欣發布IG限時動態，淚訴維護愛犬卻遭咬傷。(圖／鄧美欣 IG)

在她做完手術後，一等麻醉效力退散，她痛到立馬請求護士給她止痛藥，她痛苦地透露，她已經在同個部位打了三劑麻醉藥，讓她好痛、好痛苦，而由於傷口筋膜發炎，醫生告知要進行第二次的手術，後來還轉介她去做物理治療，到現在傷口都還隱隱作痛，令人心疼不已。