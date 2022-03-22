KTV互看不順眼，8人群毆1人左眼球遭穿刺！2020年12月4日凌晨，警方接獲通報有8人在基隆「凱悅KTV」前打群架，1名呂姓男子左眼受到重擊，左眼球視網膜剝離且遭到穿刺，檢察官針對當中4人提起公訴。

4名被告在2020年12月4日凌晨2時50分，相約在「凱悅KTV」歡唱，正好在2時57分左右，遇到即將離開的呂姓等3名男子，擦身相看發生嫌隙，兩幫人馬立刻相互鬥毆，呂男左眼因此遭到嚴重傷害。

被告何男看到KTV門口旁有支掃把，拿起掃把就朝向已經倒地呂男等3人痛毆，導致呂姓男子左眼嚴重傷害，送醫後發現外傷性白內障、左眼視網膜剝離伴有巨大視網膜裂孔、左眼球也有穿刺傷痕。

調查時，何男坦承聽到童男遭打前往查看，隨即出手毆打呂男等3人，其他被告也都坦承犯案，檢方觀看現場監視器畫面，也確認口述屬實，偵察結束檢方認為，何男、郭男、林男、邱男，都涉及刑法傷害罪提起公訴。