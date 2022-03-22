三峽李梅樹紀念館為了舉行4月梅樹月展覽，特別向日方收藏家，借來台北城「北門」最早畫作，該畫作光是往返運費就超過10萬元，價值不菲。（李梅樹紀念館提供）

座落在台北市忠孝西路、延平南路和博愛路口的台北城北門，距今有100多年歷史，多次旅台的日籍近代畫家石川寅治1920年代繪製的「台北門」水彩畫，為紀錄北門外觀最早的畫作。三峽李梅樹紀念館為了舉行4月梅樹月展覽，特別向收藏家借來此畫展出，雖然館方未透露畫作運台的投保金額，但光是往返運費就超過20萬元。館長李景光表示，這次展覽將有多件逾百年以上、且未曾曝光的台灣主題畫作，民眾可以藉此一覽真面目。

石川寅治是日據時期首位用大量油畫描繪臺灣風土的日籍畫家，他曾在1910至1920年間多次訪台，除了旅行寫生外，也曾發表2萬字圖文集「臺灣旅行」，描述台灣各地的見聞及寫生，因此也譽有「臺灣的石川」的美名。

李梅樹紀念館指出，石川寅治當時是日本中央畫壇巨匠，長年活躍於日本官展，曾受台灣總督府委託繪製總督府廳舍（今總統府）會議室內的壁畫，而他最有名的畫作是「台灣鎮定」至今仍被展出在明治神宮聖德紀念繪畫館，畫作背景繪出乙未戰爭時，北白川宮能久親王帶領日軍浩蕩進入台北城北門的場景。

館方表示，這次欲展出的「台北門」水彩畫繪製時間可能比台灣鎮定更早，為石川寅治先行來台考察的畫作，內容展現出當時台灣的人文風光。

「恰好撞上疫情高峰，借送過程困難重重。」館方人員透露，年初就向日本公立美術館租借石川寅治其他畫作，期間恰好是疫情最嚴重的時刻，日方擔憂運送過程會有接觸問題，因此最終仍無法租借成功。

所幸，日方美術館輾轉接洽到「台北門」水彩畫的收藏家，剛好該收藏家是高知縣「日台親善協會」的幹部，聽聞台灣要展出，相當樂意租借，才促成該畫作相隔1世紀又到台展覽。

館方表示，這次畫展以台灣旅行風光為主題，將集結10位台籍和日籍畫家，雖然細節仍不方便透露，但此次展出畫作皆價值不菲，且許多畫作都是館方從民間挖掘而出，部分不曾對外展出過，相當稀有。