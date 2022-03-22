拐拐透露自己會利用眼妝美麗升級，像是在放電一樣。(TVBS提供)

TVBS《女人我最大》邀請到女星拐拐、錦雯、芳瑜、劉喆瑩、木木(林葦妮)、男星王少偉以及柳燕老師、林葉亭老師、Ryan老師等人，在節目中大談美麗無痛升級經驗談，從服裝、髮型及彩妝及保養品等小撇步，眾女星前後對比畫面讓主持人藍心湄直呼「差很多欸！」

近日瘦身有成的錦雯秀出過去的發福畫面，自嘲：「人生高點跟低點不在股市，在於體重」，年近50的她自曝過去嘗試過168斷食瘦身法，結果卻在半夜常常餓到哭出來，直呼「簡直是一大折磨」，後來她藉由積極運動、改變飲食習慣等健康方式，才成功減重。

另外，宅男女神拐拐透露在彩妝方面自己比較著重在「眼妝」部分，會利用珠光型眼影及霜狀腮紅提點，約會時刻簡單一抹打造無辜雙眼，像是在放電一樣。而木木則分享自己在約會的時候，除了會綁雙辮子外，也會加入髮箍、項鏈及耳環等飾品搭配，增加可愛感，不過主持人藍心湄聽了指出，之前有一調查是男生無法理解雙辮子，王少偉聽了馬上認同，笑稱：「男生看不懂，比較看得懂拐拐這個類型」，語一出笑翻眾人。林葉亭老師也分析，可藉由鮮艷顏色搭配，從酷妹改造成為滿滿女人味。