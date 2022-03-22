麥當勞今宣布明(23日)起開賣地瓜條，不僅如此「板烤雞腿堡」、「烤汁豬排堡」、「雙倍OREO冰炫風」也在明天重磅回歸，但是包括薑燒豬肉長堡、法式芥末香雞堡、柳橙汁等8個品項即日起停止販售。

麥當勞登台38年來首度開賣地瓜條，明日起正式上架；原價65元，品嚐價58元；另外超值全餐也推出「地瓜配餐」，可搭配金黃地瓜條＋38元飲品，原價75元，組合價68元。

除此之外，「板烤鷄腿堡」與「烤汁豬排堡」3/23起至4/19止限期復刻再現，而「雙倍OREO冰炫風」也將同步從明起開賣至5/31止。

麥當勞也宣布8款商品即日起正式停賣，停售品項包括薑燒豬肉長堡、煙燻鷄肉長堡、法式芥末香鷄堡、四季沙拉（小）、柳橙汁、香草那堤 （冰／熱）、蜂蜜那堤（冰／熱）及焦糖瑪奇朵 （冰／熱），只賣到今日或售完為止。

消息也被轉發至PTT，關於麥當勞要賣地瓜條的消息，網友反應超兩極，許多人說「地瓜薯條必噓」、「我有不好的預感」、「沒有薯條的麥當勞沒有吃的必要」、「嘔嘔嘔嘔要吃地瓜條去吃頂呱呱啦」，當然也有人持不同意見，「喜歡地瓜條，支持賣這個」、「地瓜條很讚啊，大人都吃地瓜條」、「我想吃地瓜條」。