民進黨高市議員初選「邁向過半大聯盟」成員林慧欣、陳慶鴻、黃偵琳、湯詠瑜、蘇致榮、黃彥毓、洪村銘，今（22）日集結在民族路與中正路口，為目前湧言會參選新人與黨部主委在高雄最大的聯合看板下，背起各自小小的氣球看板背包，面對737面公共財看板壓制，成員表示高雄人人人有感，已超過所有其他新人現任所有看板，邁盟成員共同呼籲「公共財不公 求民調還公道」。

前金新興苓雅區市議員參選人湯湧瑜率先發言，說明今天記者會現場的背後是全高雄最壯觀最壯闊的黃金看板，長2250公分，寬450公分，就是今天所有新人遇到的公共財。湯詠瑜表示自23歲入黨，今年首次出來參選，初試啼聲確實被其他參選人大量的看板攻勢震攝住，而且都有主委嚴選，這種異象其他一樣要黨內初選的縣市是沒有看過的，我們沒有像他們有的737面公共財看板，靠的是自己的雙肩、雙腿來獲得選民的認同。

大旗美市議員參選人林慧欣表示自己是農家子弟，對政治不熟悉，靠的是家鄉的愛及熱忱。林慧欣進一步說明，許多人一直將「邁盟」冠上派系，今天大家站出來就是想讓每個人知道，真正有經驗具專業的人不需要用有派系，自然會獲得他人的支持，這段期間包含黃偉哲市長、林靜儀委員、蘇巧慧委員都特別來到高雄陪「邁盟」成員掃街拜票，正是因為我們沒有派系，高雄自始只有不斷擴大的「湧言會」，今天「邁盟」的成員再度集結，要再次宣達我們最初的目標，就是挺其邁市長連任，並協助議會過半。希望在這次初選，夥伴們能加油，也希望不會因為公共財的不公，讓真正專業有經驗的優質新人失去為民服務的機會。

記者會最後前鎮小港市議員參選人黃彥毓也特別補充說明，原本今天「邁盟」也是要進行登記，臨時改行程就是因為部主委、派系領導人、立委，支持的團隊今天也在黨部登記造勢，為了黨內的和諧，我們自動調整時間彼此錯開，會再擇期聯合登記。至於面對記者會後，湧言會成員獲知又前往同樣地點招開記者會一事，邁盟聯合表示，這次應該不是「巧遇」了，對於四位參選人的言論表達遺憾，畢竟從頭到尾邁盟所訴求的對象是主委，不太明白為什麼子弟兵要一直出來幫忙說話，這樣只會越抹越黑。