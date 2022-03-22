裕日車(2227)表示，THE ALL-NEW INFINITI QX55全新日系豪華跑旅正式上市，首度導入板岩灰新色，首批預售80台搶購一空。

全新日系豪華跑旅THE ALL-NEW INFINITI QX55周二正式上市，源自日式工藝美學，展現大膽與細膩的日式設計精神，搭載世界首具量產VC-Turbo可變壓縮比引擎、ProACTIVE智慧駕駛科技等先進技術，INFINITI TAIWAN更首度導入「板岩灰」新色，提供消費者更多個性化的選擇。

THE ALL-NEW INFINITI QX55自2021年12月8日預售接單以來，消費者反應熱烈，首批預售80台搶購一空，累計接單已超過百張，INFINITI TAIWAN由衷感謝準車主的支持與肯定，儘管受晶片、原物料短缺及價格提升影響，QX55全球產能吃緊，INFINITI TAIWAN仍積極向原廠爭取QX55正式售價不調漲，維持預售價格249萬元，並將持續爭取配額，為回饋等待許久的首批車主，INFINITI TAIWAN特別再提供價值1.8萬元的尊榮交車好禮，同步加碼本月底前下訂車主，同享優惠。

INFINITI了解車主對駕馭的渴望，因此不斷挑戰極限，QX55搭載世界首具量產「VC-Turbo可變壓縮比引擎」，以8:1~14:1的可變壓縮比設計，流暢展現268hp最大馬力與380Nm最大扭力，榮獲2019、2020年WardsAuto十大最佳引擎，讓車主在分秒間感受細膩調校的動力輸出。此外，配備主動式電子引擎抗震阻尼器，當偵測到引擎產生晃動前，馬達將預先產生抑制反作用力，有效降低引擎的振動與噪音，大幅提升行車舒適性，使INFINITI QX55同時擁有澎湃動力與運轉靜謐優勢。

所謂日式款待精神是替消費者全面設想，INFINITI QX55搭載完整ProACTIVE智慧駕駛科技為駕駛及乘坐者預想駕馭時的各種狀況，包含世界首創PFCW超視距車輛追撞警示系統、ICC全速域智慧定速系統、DCA車距控制輔助系統、BSW盲點側撞警示、LDP車道偏移預防系統及HUD全彩資訊投影顯示等，以科技守護行駛間的安全，全面預防行車過程中的潛在風險。