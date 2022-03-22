2022智慧城市論壇台北場22日在南港展覽館登場，論壇前傳出1名外賓確診，同團8人遭隔離。台北市副市長黃珊珊表示，昨天知道在機場沒有採檢，隨即要求聯合醫院派人前往旅館採檢，市府被通報沒有在機場採檢也很訝異。

黃珊珊今指出，外賓是按照專案申請團進團出，昨天知道外賓在機場沒接受採檢後，市府要求一定要採檢，請聯醫去旅館採驗，等結果出來才能正常參加活動，至於為何沒在機場採檢，在計畫上是境管部分，要由外交部、國發會處理，我們都是入境後的防疫計畫。

她表示，一般民眾回來都在機場採，不明白外交泡泡和經貿泡泡的差別，中央比較清楚，對北市來說，要確認到展場的人都是陰性，和外交部、CDC、國發會先前開過會確認，昨天被通報沒有在機場採檢也很訝異，馬上請聯醫去採檢。

至於外交泡泡是否破功應該暫緩，台北市長柯文哲認為，講好就好啦，台灣不可能鎖國下去，要逐步開放邊界，大家事先講好，出問題時不要怪來怪去，也不要老是用負面態度來想這些事情。