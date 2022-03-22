經濟部水利署於3月22日在台大國際會議中心舉行「2022節水榮耀頒獎典禮」，中龍鋼鐵公司公用設施處經過初選、複選和決選等評審選拔後脫穎而出，榮獲水利署頒發110年「產業組」甲等獎肯定，由中龍公司生產部門副總經理陳建州代表受獎。

中龍公司在不斷的精進努力之下，廠內循環水系統已可讓每滴水逐級使用達到6次，製程水的總體回收率亦高達98.6％以上，經水利署統計109年節水成效達146.7萬噸/年，約相當於587個奧運標準游泳池水量，節水績效卓越。

因應全球氣候異常變遷帶來的供水缺口，台灣長期面臨缺水危機，中龍公司透過各種節水措施，如系統排放水逐級回收、蓄水池上架設漂浮式太陽能設備減少蒸散等製程改善外，也藉由分散式控制系統（DCS），即時監控用水情形，以最佳調度模式節約用水量，持續精進廠內水資源管理效率，目前整體用水量僅約原估計值的47％。

中龍公司也積極與政府、地方一起合作推動節水理念，如與台中市政府、台中港務分公司共同簽訂「台中市福田水資源回收中心放流水回收再利用案」用水契約，規劃以再生水取代部分製程用水，並將製程已無法重複使用的放流水，用於港區道路、碼頭裝卸及工程之揚塵抑制灑水等需求，提高廢水再利用率，充分利用珍貴水資源。此外，中龍也與鄰近龍海國小合作辦理水資源環境教育課程，藉由廢水處理流程的介紹，讓學童了解水的循環再利用機制，以各種實際行動支持水資源永續利用。

中龍公司積極投入節約用水，參照母公司中鋼以4R作為水資源管理策略，包括 REDUCE（減量減廢）、REUSE（多層次排放回用）、RECYCLE（循環處理再利用）及REPLACE（再生水取代新水），以因應可能之缺水危機，持續評估發展各項節水新技術，秉持沒有最好，只有更好的精神，持續推動節水精進措施，為環境永續貢獻心力。