KY公司第一季法說會 捷敏、基士德3/30率先開跑 15:342022/03/22 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 第一上市（KY）公司於證交所場地舉行第一季法說會，最新名單出爐，預計於3月30日由捷敏-KY（6525）及基士德-KY（6641）開跑，預計至4月12日止，共有七家公司陸續接棒。 KY公司在證交所場地舉行第一季法說會計有七家公司：3月30日捷敏-KY及基士德-KY二家率先展開，接下來3月31日有科嘉-KY及動力-KY二家，4月8日三能-KY一家，再來是4月12日由茂林-KY及力達-KY壓軸。 16檔董總大買自家股 《紡纖股》大客戶NIKE「報」喜 冠星-KY法說前熱身 #科嘉-KY #茂林-KY #基士德-KY #捷敏-KY #力達-KY 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 今日股市備忘錄－今日股市備忘錄 04:102022/03/21 證券．權證 世芯-KY 全年挑戰賺三個股本 04:102022/03/22 證券．權證 台股再起 達人捧財報亮眼股 04:102022/03/20 產業特刊 投顧：留意重量級法說會及月底投信作帳行情 12:122022/03/21 財經 安力-KY、長科＊等九家 法說會登場 04:102022/03/21 證券．權證 營運看旺 臻鼎-KY、華通權證火 04:102022/03/21 證券．權證 融券回補大戲登場 季底作帳行情可期 04:102022/03/21 財經要聞 股東紀念品吸睛 車用布局發酵 大魯閣今皓 基本面佳 04:102022/03/20 產業特刊 去年EPS逾4元 反彈契機浮現 三竹台亞 後市可期 04:102022/03/20 產業特刊 大立光股價重返2千元 完全填息 04:102022/03/19 證券．權證 《台北股市》焦點股-亞德客-KY 13:282022/03/20 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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