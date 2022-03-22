第一上市（KY）公司於證交所場地舉行第一季法說會，最新名單出爐，預計於3月30日由捷敏-KY（6525）及基士德-KY（6641）開跑，預計至4月12日止，共有七家公司陸續接棒。

KY公司在證交所場地舉行第一季法說會計有七家公司：3月30日捷敏-KY及基士德-KY二家率先展開，接下來3月31日有科嘉-KY及動力-KY二家，4月8日三能-KY一家，再來是4月12日由茂林-KY及力達-KY壓軸。