賴男疑涉性侵張女，張女友人氣憤動用「私刑」痛打。（摘自網路／盧金足台中傳真）

台中市一名26歲張女20日墜樓身亡，張女友人不滿賴男涉性侵，造成張女悲憤輕生，動用私刑痛打賴男滿臉血痕，台中市警察局第六分局將暴力動用私刑的9人逮捕到案，檢方指揮警方補強相關證據，賴男目前戒護就醫中。

據了解，張女的租屋處房內，疑有身心科相關藥物，友人透露張女19日曾服用藥物，也拿刀自殘傷到腿部，曾透露想輕生。

張女20日凌晨繼續正常上班，24歲賴姓男子與友人到台中市西屯區一家自助KTV唱歌消費，透過經紀找來張女等人，坐檯陪酒到20日凌晨5點多。

據查，賴男與張女凌晨五點多搭計程車去摩鐵，賴的友人稱，賴、張兩人20日上午11點還一起喝咖啡才各自離開，表示兩人到摩鐵是你情我願不是性侵。

但20日下午張女在租屋處心情不佳，友人來相伴後離去，張女情緒仍不穩，在友人離開後，20日晚間6時墜樓身亡。

張女友人氣憤找上賴男，痛打賴男造成臉部鮮血直流，要求賴男跪在人行道上，向著拍攝男子自稱姓賴，還說出父母名字與手機號碼，也稱自己性侵張女，表示會去靈堂向張女道歉，向警方自首。

警察局第六分局市政派出所表示，21日5時35分許，接獲醫院急診室賴姓男子報案遭人毆打情事，警方立即組成專案小組，鎖定涉案車輛及犯嫌，連夜將梁姓主嫌等9人追緝到案，依法嚴辦。

賴男疑似與人有糾紛而遭毆打成傷，經送往醫院急診室包紮治療，無生命危險；警方獲報到場，為深入釐清案情，立即報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，擴大調閱監視器，鎖定27歲梁姓主嫌等人及涉案車輛。

經警方漏夜追查，22日凌晨將梁嫌等9人查緝到案，另有關糾紛毆打原因是否另有隱情，由警方刻正深入追查中。

全案由台中地檢署深入調查，涉案的賴男被張女的男友梁姓男子等9人私刑打傷住院，目前戒護就醫中。

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