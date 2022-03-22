2022年新竹市兒童藝術節將於4月1日起至4月5日在新竹左岸登場，今年由FOCA福爾摩沙馬戲團帶來全台唯一馬戲特技劇《宇宙大冒險》，每天有3場次，市府昨天宣布全市有11家飯店旅宿業者配合送大好康，包括有動物園門票、限量摃丸米粉大禮包，要讓親子過個最開心的兒童連假。

市長林智堅表示，新竹市是出生率高的兒童城市，兒藝節是竹市重要活動，自2016年舉辦至今邁入第7年，因國家太空中心設址在新竹，今年特別以「太空」、「宇宙」為主題，讓孩子透過遊具的五感體驗，體驗難忘刺激的兒藝節。

他說，6大遊具以孩子上太空為概念打造，其中「魔幻綠星球」鏡面迷宮為首創遊具，以140面鏡子打造，另外也邀請到福爾摩沙馬戲團帶來特技演出。

另，今年「風的運動場」比往年更盛大精彩，邀請爸媽帶著孩子來新竹住1晚，市府也和飯店業者合作，推出入住優惠，還贈限量摃丸米粉禮盒。

市府指出，竹市此次有11家飯店旅宿業者配合兒藝節，推出住宿優惠，房間最低享65折限定優惠，入住贈限量1200份價值超過500元的摃丸米粉大禮包或動物園門票。此外也推出「來去新竹住1晚」方案，貼心為民眾規畫套裝行程，有舊城區輕鬆遊及南寮單車放電遊提供選擇。

文化局說明，今年6大遊具包含「幽浮大軍」飛碟造型彈簧床，「疾風太空站」結合繩索、輪胎、鞦韆的小型太空站攀爬裝置；「飛天基地」攀爬迷宮結合7公尺溜滑梯、「星際漫遊」6米高全平面網體驗。

「回到地球表面」7米大型攀爬網垂降體驗；「魔幻綠星球」草地鏡面迷宮佔地近500平方公尺，讓孩子彷彿進入愛麗絲夢遊仙境。活動詳情請上新竹市文化局網站或臉書搜尋新竹市新鮮事、撥打1999專線洽詢。