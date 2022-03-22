要搭復興號動作要快！台鐵3月29日起小改點，未來復興號車廂僅用於南迴線區間車，原復興號班次全改成以EMU900及EMU500行駛的區間快班次。鐵道迷不捨表示，雖然復興號以現在觀點來看設計有些不方便，但復興號停駛後會變成另一種難忘的回憶。

為配合EMU3000型城際列車及EMU900型電聯車投入營運，台鐵3月29日起微調班表，包含EMU3000型城際列車將替駛樹林至花蓮間普悠瑪4列次、樹林至台東間自強號2列次，及台中至台東間自強號2列次；另外復興號642次（樹林往花蓮）、605次（花蓮往樹林）也改以EMU900型區間快車替駛。

另台鐵也對本報說明：3月29日改點後，逢星期日行駛的691次復興號改為223次柴聯自強號（花蓮14：02開往松山）。

鐵道迷表示，復興號走道窄，輪椅與嬰兒車不易通過，而且還是手動門而不是自動門，此外復興號的煞車較大聲、避震系統也較差，種種的設計以今日眼光看來有點過時、不方便，但仍是美好難忘的回憶，且老車的座椅也比通勤電聯車舒適。

值得一提的是，周日14：02從花蓮車站發車，16：28直達松山車站的691次復興號，中途其他車站皆不停靠（16：58 到達終點站樹林），票價274 元比自強號426元便宜很多，而且從花蓮到松山不到2個半小時，甚至比部分自強號還快，非常划算。由於僅周日才有，以往這個班次很少人搭，後來因疫情不能出國，許多人才注意到這個班次。3月29日之後將改為柴聯自強號，因此本周日（27日）是最後一次由復興號來跑了，鐵道迷可以好好把握。