電子廢棄物經雨水沖刷溶出藍綠色的重金屬。(台南社大提供／曹婷婷台南傳真)

3月22日世界水資源日，台南社大環境行動小組近來發覺河堤景觀工程即將完工，然二仁溪3處區塊仍有明顯電子廢棄物未挖除，包括二仁溪台南側南萣橋上游450公尺、二仁溪橋下及高雄側原燒庫錢空地旁；台南社大指出，當地廢棄物清除從2019年就規畫清除，至今進度牛步，呼籲水利署第六河川局盡速清除。

台南社大指出，二仁溪水質雖逐漸改善，根據環保署公布資料從重度汙染降至中度汙染，但仍是台灣汙染較嚴重的河川。台南社大表示，二仁溪昔為重度汙染「台灣黑龍江」，2008年以來，環保署、第六河川局花費超過20億元清理，雖挖除大量廢棄物及有毒物質，但目前河岸仍有明顯電子廢棄物未挖除。

台南社大今天公布，目前二仁溪仍有3個區塊有明顯電子廢棄物未處理，至今不斷受溪水及雨水沖刷，重金屬、戴奧辛等有害物質進入河流、地下水及海洋，持續對環境及生物造成危害，最終也將影響大家的飲食健康。

根據第六河川局於2021年調查，二仁溪有害廢棄物仍達7627噸、土壤夾雜印刷電路廢料等1萬8733噸，清除經費約14億元，但隨著二仁溪河堤景觀工程將完成，但清除廢棄物進度仍牛步，質疑公部門只重視表面美觀，不優先將經費及時間投入最根本的河流汙染改善，是本末倒置。

台南社大表示，近期由於台灣事業廢棄物處理量能不足，廢棄物處理費持續高漲，政府緩慢決策，2019年預估19億元可清理完成，現在恐怕該筆預算所能清除的廢棄物數量將大量減少，呼籲水利署第六河川局及相關單位應盡速清除，才能讓二仁溪恢復原本的生命力。

二仁溪汙染環保署水利署第六河川局電子廢棄物