投保中心向法院提起解任群聯（8299）前董事長潘健成的董事案，案經新竹地方法院審理後，法官認為投保中心未依《投保法》規定，在知悉後的2年「除斥期間」內提告，失去提告權利，判決敗訴。

判決指出，群聯公司在2016年8月5日爆發財報案，遭檢調搜索偵辦後，群聯公司在隔天就舉行記者會，也在公開資訊觀測站說明發布重大訊息，更經各大媒體廣為報導，且新竹地檢署在2017年9月1日偵查終結，並發布緩起訴新聞稿，但投保中心在2019年10月25日才提起解任訴訟。

群聯電子公司負責人原為潘健成，2021年11月18日潘辭去群聯公司董事及董事長職務，群聯公司也公告董事長異動訊息，也有相關媒體報導。

投保中心提告請求解任潘健成董事的民事訴訟，新竹地方法院審理後認為，投保中心提起訴訟，以發現並知悉本件有其主張解任潘健成擔任被告群聯公司董事職務的事由存在，不以檢察官對於潘健成提出公訴為必要。

判決書指出，2020年8月1日新修正投保法規定，投保中心知有解任事由時起「2年間」應訴請裁判解任，但投保中心提告因除斥期間屆滿而消滅，投保中心的請求沒有法律上理由，難予准許，應判決駁回。可上訴。