左起為陳瑋祺、林采潁、劉建甫、曾亞宸、蔡榮鋒、梁雅棋和黃稚婷，7人透過繁星計畫入學管道，錄取成大、陽明交大、台大和政大等公立頂大。（謝瓊雲攝）

繁星計畫申請入學22日放榜，國立溪湖高中今年共有94人成功摘星，其中有43人錄取公立學校；其中高中三年校排均在1％的社會組蔡榮鋒，錄取台大政治系，學測6科全報名應試，雖已錄取理想科系，仍打算繼續正常上完高三下學期課程，並參加指考了解自身學習成效。

「溪湖高中超越顛峰，再創高峰。」校長楊豪森特別與上榜的90多名學子在學校川堂留影大合照；他表示，這些學生多半都是在地或鄰近鄉鎮國中就近入學，今年繁星上榜率創下校史新高紀錄，再度證明就讀社區高中，好好讀，一樣有前途。

繁星計畫上榜學生中包含一名中國醫藥大學牙醫系學生，但仍要準備第二階段的面試。社會組的蔡榮鋒錄取台大政治系，同班的黃稚婷上榜政大法律系，梁雅棋則錄取政大土耳其語系，她有意上大一後申請轉系至法律系。

蔡榮鋒表示，從小父母對於子女學習採取開放態度，不會干涉，養成他獨立自主學習的個性；高中三年只補數學的他，每天自己騎單車上下學，參加學校晚自習勤讀。

他說，選擇政治系是受公民老師啟發，對公共事務產生興趣，未來想報考國考，進入公部門司法調查體系任職。對自然組學科也同樣有學習動力，還打算再參加指考了解自身實力程度。

自然組劉建甫、曾亞宸分別錄取陽明交通大學光電工程系和台大經濟系B組，另兩名同班美少女林采潁、陳瑋祺則分別在台大園藝系、成大材料科學及工程學系榜上有名。四人多半都有補習英文或數學，也常一起溫書互相砥礪。

劉建甫和曾亞宸兩人自然科學測成績均未達原本預期，無緣電機系改轉頭光電工程懷抱的劉建甫說，未來仍打算朝系統晶片設計整合領域學習，曾是音樂班鋼琴好手的曾亞宸則希望能進外商公司工作。

熱愛園藝花花草草的林采潁，因家中親友從農者不少，未來打算繼續念研究所，畢業後想考進農改場當研究員；對化工頗有興趣的陳瑋祺，則打算上大一後再慢慢確認職涯志向。