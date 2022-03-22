大陸東航波音737的MU5735航班在21日從昆明飛往廣州途中，在廣西梧州藤縣發生墜毀事件，具體原因調查中，機上連同機組人員共132人也正持續搜救當中，尚未發現罹難者。大陸國台辦22日表示，經有關部門初步核查，東航失事客機上沒有台灣乘客。

而東航客機搜救工作在進行中，現階段僅發現飛機殘骸與乘客的證件錢包等物品。由於墜機地點地處偏僻、三面環山、山路陡峭給救援工作帶來難度提升，加上搜救現場下起小雨，挖掘機正在作業開路，方便專家組和搜救人員進出和運輸。