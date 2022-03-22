總統蔡英文今（22）日以軍禮歡迎到訪的友邦馬紹爾共和國總統柯布亞（David Kabua）伉儷，並頒贈采玉大勳章。蔡英文表示，柯布亞大力增進兩國邦誼，也堅定支持台灣的國際參與，期待兩國持續在國際上相互扶持，在國家發展上緊密合作。

蔡英文指出，柯布亞總統在去年聯合國大會中，曾公開呼籲聯合國，必須終結對於台灣參與的「可恥沉默」，為台灣仗義執言，她與台灣人民都銘感在心。也期待兩國持續在國際上相互扶持，在國家發展上緊密合作。

蔡英文回憶，過去兩次訪問馬紹爾群島，陸續推動雙方在教育及婦女賦權領域的合作。現在，在柯布亞總統的領導下，今年初，兩國政府已經啟動「馬國婦女創業小額貸款循環基金」，讓雙方合作更進一步。

她期盼，透過多元交流及互動，相信台灣和馬紹爾群島將共同開創更寬廣的合作領域，並且成為太平洋區域重要的穩定力量。

柯布亞表示，馬紹爾與台灣雖隔著汪洋大海，但共享歷史悠久與豐富的南島文化，兩國人民有著緊密的連結，關係相當密切。雙方自1998年正式建交以來，彼此友誼堅若磐石。馬紹爾國會最近更一致通過決議，重申馬國對台灣的堅定支持。

自疫情爆發以來，台灣除了展現非凡的領導能力與堅忍不拔的精神，更持續向全世界伸出援手，值得各界的肯定。如今全球局勢充滿不確定性，更需要大家一起強化民主、自由、人權與法治等共同價值。

柯布亞也指出，無論國家的大小貧富，只要團結，都能夠對全世界、全人類有所貢獻。因此，他再次呼籲聯合國結束對台灣「可恥沉默」。台灣人民有權利參加區域與國際會議及組織，馬紹爾將不遺餘力，持續支持。

柯布亞表示，馬紹爾將主辦2022年南島論壇，他期待能夠在論壇中，與台灣以及理念相近的國家進行文化交流，也樂見原住民族委員會將在馬紹爾設立南島論壇辦事處。